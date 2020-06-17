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17 червня 2020, середа, 10:23 7
Фінанси 2020-06-17T11:30:03+03:00
Українські Новини
У київських обмінниках долар продовжує зростати. Курс валют на 17 червня

У київських обмінниках долар продовжує зростати. Курс валют на 17 червня

Ирина Николенко
Нацбанк, курс долара, Офіційний курс валют, Іноземна валюта
Курси валют 17 червня
Курси валют 17 червня

У той час як готівковий долар у травні падав, у середу, 17 червня, середній курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився у порівнянні з 16 червня на 0,46 коп. до 26,8913 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,01 коп. до 26,6339 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,71 коп. до 29,7429 UAH/EUR, курс продажу знизився на 3,95 коп. до 30,3094 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти в обмінних пунктах київських банків:

  Долар США Євро
  Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,6339 26,8913 29,7429 30,3094
Максимальний 26,7500 27,1000 30,0000 30,7000
Мінімальний 26,5000 26,7800 29,4000 30,0500

Раніше Українські Новини повідомляли, у період з 9 по 14 червня Нацбанк встановлював гривню за 26,6. На понеділок НБУ знизив курс гривні до 26,7 UAH/USD. Українські Новини публікували, як змінювався офіційний курс за минулий тиждень.

Економісти зробили прогноз курсу валют на червень. Також розповіли, що восени очікується підвищення курсу іноземної валюти.

Економісти розповіли, які головні ризики очікуються для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

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