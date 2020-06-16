Долар після падіння різко підскочив. Курс валют на 16 червня

У вівторок, 16 червня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 продовжує підвищуватися з початку тижня й за день зріс на 6,29 коп. до 26,8972 UAH/USD, а курс купівлі виріс на 5,45 коп. до 26,6325 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро у вівторок підвищився на 4,93% до 29,7484 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 6,90 коп. до 30,3181 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,6325 26,8972 29,7484 30,3181 3,32 3,94 Максимальний 26,7500 27,1000 30,1200 30,7000 3,75 5,00 Мінімальний 26,4500 26,8200 29,3000 29,9800 2,30 3,76

Як повідомляли Українські Новини, економісти Capital Times дали макроекономічний прогноз для України на 2020-2023 роки, назвавши основними ризиками для країни повторні спалахи захворюваності на коронавірус та відмову від співпраці з МВФ.

Тим часом гривня продовжила падіння – Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD.