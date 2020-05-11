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11 травня 2020, понеділок, 05:30 5
Фінанси 2020-05-11T06:30:02+03:00
Українські Новини
Готівковий долар у київських обмінних пунктах продовжує падати

Готівковий долар у київських обмінних пунктах продовжує падати

Ирина Николенко
курс долара, курс євро, Київські обмінники, курс валют сьогодні
Курс валют в київських обмінниках. Фото: УН
Курс валют в київських обмінниках. Фото: УН

Після того, як впав курс продажу готівкового долара перед травневими святами, продаж іноземної валюти в обмінниках київських банків продовжував знижуватися шостий тиждень поспіль і досягнув позначки 27,0563 UAH/USD, а покупка – 26,7191 UAH/USD. Про це повідомили BIN.ua, передають Українські Новини.

З 30 квітня по 8 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD.

Курс покупки готівкового долара в київських обмінниках упродовж цього періоду знизився на 15,00 коп. до 26,7191 UAH/USD.

Також знизився середній курс купівлі євро в період з 30 квітня по 8 травня на 23,53 коп. до 28,6880 UAH/EUR. Курс продажу впав на 27,02 коп. до 29,2229 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 8 травня 26,7191 27,0563 28,6880 29,2229 3,1600 3,6900
Порівняно з 30 квітня -0,1500 -0,1686 -0,2353 -0,2702 0,0100 -0,0100

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню майже на 13 копійок.

Національний банк України скупив на міжбанку 115,5 млн. доларів за єдиним курсом.

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