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12 червня 2020, пʼятниця, 11:32 9
Фінанси 2020-06-12T13:30:03+03:00
Українські Новини
Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно падати

Другий тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує плавно падати

Катерина Цапро
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Курс долара знову знижується
Курс долара знову знижується

З тиждень, 5 по 12 червня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 0,87% до 26,7856 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Про це передають Українські Новини з посиланням на BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 9,91 коп. до 29,7340 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,07% до 30,2752 UAH/EUR.

З 29 травня по 5 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків після двотижневого зростання знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 12 червня 26,5375 26,7856 29,7340 30,2752 3,3400 3,9200
Порівняно з 5 червня -0,0104 -0,0087 0,0991 0,0307 0,0000 0,0100

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 червня на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD.

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