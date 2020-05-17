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17 травня 2020, неділя, 08:45 36 Інфографіка
Фінанси 2020-05-17T10:45:02+03:00
Українські Новини
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023

Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023

Ярина Вацяк
економічний прогноз, Прогноз інфляції, прогноз курсу валют, прогноз ВВП, прогноз курсу долара, Capital Times
Гроші
Гроші

В той час, як Нацбанк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD, а в період з 12 по 18 травня курс гривні до долара тримався в межах 26-27 гривень за долар, експерти Capital Times дали макроекономічний прогноз для України 2020-2023 роки.

Про це пише finance.ua з посиланням на дані спеціального дослідження Макроекономічного прогнозу для України 2020-2023.

“Ми погіршили очікування динаміки і реального і номінального ВВП України в 2020 році. Реальний ВВП країни впаде на 7%, а номінальний ВВП знизиться, вперше в історії України за підсумками року на 5%. Цей факт негативно позначиться на доходах держбюджету, сприяючи розширенню бюджетного дефіциту до 8% від ВВП", – зазначають експерти.

Головні ризики:

  • Повторні спалахи коронавірусу, які будуть призводити до посилення карантинних заходів.
  • Серйозне погіршення ситуації у світовій економіці.
  • Відмова від співпраці з МВФ.

Інфографіка Capital TimesІнфографіка Capital Times

Доларовий ВВП скоротиться на $20 млрд. до рівня 2018 року. Одночасно поліпшений прогноз по інфляції до 9,8%. За валютним резервам НБУ та валютного курсу гривні – середньорічний курс складе 28 грн/дол.

Поліпшення обумовлено зниженням цін на енергоносії, скороченням імпорту, в тому числі на зовнішній туризм, і збереженням помірно жорсткої монетарної політики.

Як повідомляли Українські Новини, партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар.

При цьому економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

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