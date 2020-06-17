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17 червня 2020, середа, 08:56 24
Суспільство 2020-06-17T11:31:47+03:00
Українські Новини
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів

Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів

Валерия Драгомирова
Аеропорт, скасування авіарейсів, авіарейси, Міжнародні рейси
Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт "Київ". Фото з відкритих джерел

Аеропорт "Київ" сьогодні, 17 червня, скасував більшість міжнародних рейсів, у той час, як 16 червня аеропорт скасував всі рейси.

Про це свідчить онлайн-табло аеропорту.

Згідно з даними табло, станом на 8:00 ранку вилетів літак в Мінськ компанії Belavia, в Дортмунд (Wizz Air).

Повідомляється, що відбутися авіарейси Wizz Air в Будапешт, Меммінген, Таллінн, Лутон.

Інші заплановані на сьогодні міжнародні авіарейси скасовані.

Онлайн-табло аеропортуОнлайн-табло аеропорту "Київ"

Як повідомляли Українські Новини, з 16 червня з міжнародного аеропорту імені Ігоря Сікорського мали поновити авіарейси, але скасували всі рейси, а пасажири скаржилися, що їх пізно попередили. Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Україною. Заборона на приземлення літаків з 10 країн, який закінчувався 14 червня, продовжено до 30 червня.Крім того, в аеропортах відновлена робота всіх 15 пунктів пропуску. Тим часом туроператори відкрили продаж турів з липня. На цей момент можливо придбати тур з липня, наприклад, до Туреччини (Kusadasi) від 14,4 тис. гривень на двох на 7 ночей, в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) від 15,7 тис. гривень.

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Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів
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