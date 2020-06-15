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15 червня 2020, понеділок, 16:41 12
Суспільство 2020-06-15T19:15:03+03:00
Українські Новини
Туроператори відкрили продаж турів з липня. Куди і за скільки можна полетіти

Туроператори відкрили продаж турів з липня. Куди і за скільки можна полетіти

Валерия Драгомирова
Туризм, пом'якшення карантину, відпустка за кордоном, Літня відпустка, Відпустка 2020
Відпочинок. Фото: pixabay
Відпочинок. Фото: pixabay

Керівник київського відділу туристичного агентства "Поїхали з нами" Олена Буцин заявляє, що туроператори відкрили продаж турів з 1 липня, а у разі відновлення карантину дати вильоту будуть перенесені.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Ціни онлайн є на всі дати у туроператорів мінімум з 1 липня, люди ризикують,  бронюють, якщо продовження карантину або закриття кордонів з боку України — будуть знову переноси на дати, коли нарешті полетимо", — сказала Буцин.

Згідно з інформацією на сайті турагентства, наразі можливо придбати тур з липня, наприклад, до Туреччини (Kusadasi) від 14,4 тис. гривень на двох на 7 ночей, в Шарм-ель-Шейх (Єгипет) від 15,7 тис. гривень, у Греції (Крит) від 19,2 тис. гривень, у Хорватії (Crikvenica) від 33,8 тис. гривень, на Кіпр (Айя-Напа) від 20,8 тис. гривень, Туніс (Сусс) від 18,5 тис. гривень, Чорногорію (Бечічі) від 16,6 тис. гривень.

При цьому, з слів Буцин, тільки Туреччина і Єгипет офіційно відкриті для України з 1 липня і туроператори очікують інформацію з боку України про віднесення цих країн до однієї із зон через епідеміологічну ситуацію.

Також вона зазначила, що щодо тестування на коронавірус і обсервації туристів інформації немає.

"Наприклад, з 15 червня Україна відкриває регулярні рейси за деякими напрямками, не чартери, і всі громадяни, які повернуться в Україну з інших країн у період дії карантину, поки це дата 22 червня, повинні будуть по прильоту дотриматися обсервації 14 днів. Передбачається, що по закінченні часу, процедуру обсервації приберуть, практично в турколах в цьому впевнені, але потрібно дочекатися офіційних заяв", — розповіла Буцин.

Крім того, вона зазначила, що не всі українські страхові компанії готові включати в страховку витрати на лікування за кордоном COVID-19 і неможливість виїхати з країни перебування.

Наприклад, Греція офіційно заявила, що держава бере на себе витрати у разі виявлення коронавірусу у туристів на відпочинку (проживання у виділених спецотелях, харчування), однак зворотний квиток туристи повинні будуть сплатити самі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше турагентство "Поїхали з нами" заявило, що йому поки що не надали перелік умов, при яких український турист отримає дозвіл на в'їзд в певну країну.

Тим часом МОЗ оприлюднив список країн "червоної" та "зеленої" зон.

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