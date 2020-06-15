В аеропортах відновлена робота всіх 15 пунктів пропуску, — Держмитслужба

В той час, як Україна сьогодні відновила міжнародні перельоти, робота всіх 15 пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення відновлено з 15 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державно прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №477 від 12 червня 2020 року відновлена робота 15 пунктів пропуску для повітряного сполучення", - сказано в ньому.

Зміни прикордонних нарядів заступили на службу в достатній кількості для забезпечення пропуску осіб як на виліт, так і на приліт в Україну.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів вирішив відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду на кордоні з анексованим Росією Кримом з 15 червня.

Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.

Крім того, міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня. А Київський аеропорт ім. Сікорського має намір обслужити 3 рейси 15 червня.