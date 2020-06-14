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14 червня 2020, неділя, 15:51 9
Транспорт 2020-06-14T18:30:01+03:00
Українські Новини
Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Куди полетять літаки з понеділка

Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Куди полетять літаки з понеділка

Надежда Комендантова
Відкриття авіарейсів, Авіасполучення, авіарейси, відновлення авіасполучення
Літак. Фото: pic2.me
Літак. Фото: pic2.me

В той час, як в Україні вже відновлені внутрішні авіаперельоти, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

Про це свідчать дані онлайн-табло, передають Українські Новини.

Згідно з ним, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" має намір здійснити рейси в Кишинів (Молдова, виліт в 08:00), в Остенде (Бельгія, 08:50), Амстердам (Нідерланди, 14:00) і Вільнюс (Литва, 16:30).

В Мінськ (Білорусь) в 10:10 вирушать літаки авіакомпанії Belavia і Etihad Airways, а також у 20:05 ще раз Belavia.

Авіакомпанія Air India виконає рейс в Ахмедабад (Індія, виліт о 13:30), Flydubai - в Дубаї (ОАЕ, 15:10), Israir - в Тель-Авів (Ізраїль, 16:10).

В Амстердам в 14:00 вирушать літаки компаній KLM/Air France і Delta Air Lines.

Крім того, в цей день заплановані внутрішні рейси компанії Wind Rose в Одесу (10:10, 20:15), Дніпро (10:05) та Харків (20:55).

Всі рейси будуть обслуговуватися в терміналі D.

В той же час 15 червня очікується прибуття 3 рейсів з Амстердама, 3 рейсів з Мінська, Делі, Дубая, Остенде, Тель-Авіва, 2 з Дніпра і Одеси.

Київський аеропорт ім. Сікорського має намір обслужити 3 рейсу 15 червня

Тим часом, за інформацією на онлайн-табло, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського має намір обслужити 3 рейсу 15 червня, з них один міжнародний і два внутрішніх.

Очікується рейс авіакомпанії "Мотор Січ" з Києва до Запоріжжя в 20:00.

Прийняти в понеділок аеропорт планує рейси з Запоріжжя "Мотор Січі" в 08:50 і з Мінська авіакомпанії Belavia в 23:40.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.

Тим часом, уряд відкрило пункти пропуску в українських аеропортах і дозволив в'їзд для іноземців, хоча і не для всіх.

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