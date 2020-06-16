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16 червня 2020, вівторок, 10:17 6
Суспільство 2020-06-16T10:45:12+03:00
Українські Новини
ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію

ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію

Ярина Вацяк
ЗНО, Міносвіти, ЗНО-2020, дати ЗНО, розклад ЗНО
ЗНО. Фото: pixabay.com
ЗНО. Фото: pixabay.com

В Україні зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО-2020), яке мало відбутися з 25 червня по 17 липня, через пандемію коронавірусу COVID-19 можуть провести у серпні 2020 року.

Як розповіла в.о. міністра Любомира Мандзій в ефірі одного з телеканалів, зараз міністерство освіти проводить консультації щодо онлайн-проведення ЗНО, повідомляє "24 канал".

За її словами, у відомстві працюють над тим, щоб провести основну сесію оцінювання таки з 25 червня по 17 липня. Відтак, вже 17 червня має відбутися засідання комісії, яка має визначити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких можуть проводити ЗНО.

"Якщо умови не будуть відповідати показникам – буде перенесено на серпень", – пояснила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Вона додала, що в Міносвіти розглядають варіант і консультуються щодо онлайн-проведення ЗНО, однак станом на зараз такої можливості немає.

Що відомо про імовірне скасування ЗНО:

В Україні скасували пробне ЗНО через коронавірус. Згодом запропонували пройти його онлайн, однак сайт не витримав навантаження.

Через проблеми влада продовжила термін пробного ЗНО до 19 червня. Також уряд пообіцяв, що поверне батькам гроші, адже таке тренувальне тестування є добровільним й платним (138 – 150 грн).

Через скасування пробного ЗНО в Україні забили на сполох – мовляв, взагалі хочуть відмінити тестування. Таким чином освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що має інсайдерську інформацію про те, що влада планує взагалі скасувати ЗНО й повернутися до старої корупційної системи.

Цю інформацію прокоментувала заступниця очільника депутатської фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Спочатку вона назвала це тривожним сигналом та наголосила, що відміна основної сесії ЗНО є неприпустимою. Щоправда, протягом години Кравчук відредагувала свій пост: видалила слова про занепокоєння і дописала, що позицію щодо основного ЗНО будуть обговорювати наступного тижня.

Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО скасують лише для випускників, які не вступатимуть у 2020 році можуть не проходити ті випускники, які не вступатимуть до вищих навчальних закладів у 2020 році. Днями з'явиться відповідний закон.

Як повідомляли Українські Новини, формат пробного ЗНО-2020 змінили на онлайн, після чого сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Водночас у Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО.

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