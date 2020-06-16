підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 21:51 8
Медицина 2020-06-16T22:45:01+03:00
Українські Новини
У співробітника РНБО виявили коронавірус, — ЗМІ

У співробітника РНБО виявили коронавірус, — ЗМІ

Елена Новикова
РНБО, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Пандемія коронавірусу, коронавірус у чиновників
РНБО. Фото: rnbo.gov.ua
РНБО. Фото: rnbo.gov.ua

У одного із співробітників апарату Ради національної безпеки і оборони виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, тоді як в Україні кількість нових випадків коронавірусу зростає другий день поспіль. З огляду на це РНБО переходить в онлайн-режим роботи.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив ZN.UA.

"Дійсно, один із співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", - розповів Данилов.

Він зазначив, що мова йде про працівників Ситуаційного центру РНБО, який розташовується на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.

"Ми всі, що мали контакт з хворим колегою, здали тести і чекаємо результату. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", — уточнив секретар РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Офіс президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, а 16 червня стало відомо, що першу леді госпіталізували.

Також Володимир Зеленський пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Крім того, президент перейшов на особливий режим роботи через хворобу дружини.

Більше новин про: РНБО Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 Пандемія коронавірусу коронавірус у чиновників

Столицю Китаю Пекін закрили на виїзд через спалахи...
"Фармак" відзначає важливість партнерства на різни...
Через "падіння" сайту пробне ЗНО змогли пройти мен...
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски ...
Офіс генпрокурора просить суд заарештувати Порошенка з заставою 10 млн гривень
Кабмін хоче збільшити штрафи за відсутність маски в громадському транспорті
Новини
Протеже керівництва ФДМУ довів до банкрутства "Електроважмаш", - ЗМІ 22:18
У Запорізькій області в річку скинули хімікати, загинула риба 21:52
У співробітника РНБО виявили коронавірус, — ЗМІ 21:51
Столицю Китаю Пекін закрили на виїзд через спалахи коронавірусу 21:32
В Одесі двоє військових влаштували стрілянину біля дитячого центру 21:28
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
більше новин
Банківська система України продовжила традицію показового зростання 14:37 Прес-реліз
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
більше новин
Зеленському за порушення карантину загрожує штраф майже 200 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok