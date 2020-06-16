У співробітника РНБО виявили коронавірус, — ЗМІ

У одного із співробітників апарату Ради національної безпеки і оборони виявили коронавірусну інфекцію COVID-19, тоді як в Україні кількість нових випадків коронавірусу зростає другий день поспіль. З огляду на це РНБО переходить в онлайн-режим роботи.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив ZN.UA.

"Дійсно, один із співробітників Ситуаційного центру РНБО отримав позитивний результат тесту. Стан співробітника задовільний. Проводиться, як годиться в таких випадках, епідеміологічне розслідування, встановлюються контактні особи", - розповів Данилов.

Він зазначив, що мова йде про працівників Ситуаційного центру РНБО, який розташовується на вулиці Петра Болобачана, а не в Офісі президента на Банковій.

"Ми всі, що мали контакт з хворим колегою, здали тести і чекаємо результату. Зрозуміло, що, не чекаючи його, ми обмежили спілкування, контакти, перейшовши в онлайн-режим", — уточнив секретар РНБО.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Офіс президента повідомив, що Зеленська отримала позитивний результат тесту на COVID-19, а 16 червня стало відомо, що першу леді госпіталізували.

Також Володимир Зеленський пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат.

Крім того, президент перейшов на особливий режим роботи через хворобу дружини.