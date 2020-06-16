Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль

За минулу добу, 15 червня, кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні нових збільшилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 8,3%. Так, кількість виявлених випадків Covid-19 збільшилася на 666 до 32 476, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 912 порівняно з попередньою добою, 14 червня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 16 червня в Україні 32 476 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 912 летальних, 14 528 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 666 нових випадків, видужали 275 осіб, померли 11 осіб.

Таким чином, 15 червня показник нових хворих за добу був вищий, ніж тих, що одужали - 666 проти 275.

Кількість нових випадків захворювання на 15 червня склало 2,1% від загальної кількості захворілих на 14 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (4 013), в Києві (3 985) і Львівській області (3 072).

У Рівненській області зафіксовано 2 473 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 2 049 випадків, в Івано-Франківській області - 1 809 випадків, у Закарпатській - 1 726, у Харківській - 1 595, у Волинській - 1 499, у Тернопільській - 1 483, у Вінницькій - 1 455, в Одеській - 1 133, у Житомирській - 1 101, у Дніпропетровській - 1 004.

590 випадків виявлено в Кіровоградській області, 562 випадку - в Черкаській області, 560 випадків - у Хмельницькій області, 531 випадок - у Запорізькій, 427 випадків - у Чернігівській, 338 випадків - у Донецькій, 321 випадок - у Миколаївській, 279 випадків - у Полтавській області, 228 випадків - у Сумській, 183 випадку - в Херсонській і 60 випадків - у Луганській області.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, зсередній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш як 3%.

Тим часом Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.