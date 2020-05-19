Відновлення роботи київського метро. Як платити за проїзд після запуску

Пасажири будуть користуватися виключно електронним квитком після відновлення роботи київського метрополітену, яке планується з 25 травня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Таким чином, платити за проїзд на турнікетах можна буде: KyivSmardCard, карткою метро (до 31 березня 2021 року), безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах, мобільними додатками Google Pay і Apple Pay, мобільним додатком KyivSmardСard, разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

При цьому зазначено, що протягом місяця пасажири зможуть використовувати вже придбані жетони.

"Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використовувати раніше придбані жетони зеленого кольору", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро можуть використовувати "Картку киянина". Загальнодержавні пільгові категорії пред'являють оригінал відповідного посвідчення.

Також КМДА закликає, щоб уникнути черг заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду та перевіряти їх наявність перед виходом з дому, особливо у дітей.

Нагадується, що квиток для разового проїзду можна згенерувати завчасно в додатку, що дозволить уникнути черги в касу.

Наголошується, що до відновлення роботи метрополітену е-квиток можна придбати у кіосках, яких у столиці понад 300, вони розташовані здебільшого на зупинках громадського транспорту.

"Що стосується наземного громадського транспорту, то в ньому оплата буде здійснюватись також за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи. Однак до 1 липня у пасажирів буде залишатися можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі або автобусі", - значиться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір дозволити роботу метрополітену з 25 травня в тих містах, де дозволить це зробити епідемічна ситуація із захворюваністі на коронавірус.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" готове відновити роботу пасажирських перевезень 25 травня.