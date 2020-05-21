Маска і дистанція в півтора метра. У Київському метро розповіли про нові правила перевезення

Київський метрополітен готовий запрацювати з 25 травня, але його пасажирам доведеться носити маску і дотримувати дистанцію – відповідну розмітку вже наносять на станціях та перонах.

Про це сайту "Сегодня" розповіла Наталія Макогон, радник начальника Київського метрополітену.

Чиновниця підкреслила, що поки на сайті Кабміну досі не опублікований відповідний документ, тому про чіткі правила говорити поки рано. У метрополітені кажуть, що почати роботу вже готові.

Пасажирам доведеться слідувати деяким новими правилами.

"Тобто пасажири повинні будуть суворо дотримуватися дистанції в півтора метра, носити захисні маски і рукавички, дотримувати всі запобіжні заходи. На станціях, перонах і біля кас ми вже нанесли спеціальну розмітку, щоб люди трималися один від одного на безпечній відстані. Будемо максимально інформувати пасажирів про заходи безпеки в метро всіма наявними каналами, в тому числі і аудіозаписами. Ми готові відновити роботу метрополітену та приймати пасажирів. Сподіваємося також на потужну підтримку поліції в питанні дотримання пасажирами масочного режиму", – пояснило Макогон.

У Київському метрополітені поки не знають, чи будуть обмеження на вхід в метро. Там чекають офіційних документів.

В Госпродспоживслужбі Києва зазначають, що головною вимогою до поїздок в підземці стане дотримання фізичної дистанції. Фахівці поки що вирішують, чи варто обмежувати кількість пасажирів у вагонах метро і салонах наземного транспорту. Ще однією важливою вимогою буде обробка вагонів дезінфекторами. На вході буде проводитися вибіркова перевірка температури пасажирів.

"Пропонується, що у вагонах метро і наземному транспорті не повинно бути стоячих пасажирів, тільки сидять. Наприклад, вагон метро розрахований на 40-54 сидячих місця. Зараз фахівці дискутують з цього питання, і чи буде введена така норма для підземки – остаточно не відомо", – розповіли в Госпродпотребслубе Києва.

За дотриманням правил на транспорті стежитимуть співробітники метрополітену, "Київпастрансу" і вибірково Госпродпотребслужбы Києва.

Як повідомляли "Українські Новини", у київській підземці почали наносити позначки дотримання дистанції між пасажирами.

У Київській міській державній адміністрації розповіли, як можна буде оплатити проїзд у метро після поновлення роботи.

Також у МОЗ повідомили, що київську підземку зможуть відкрити тільки після того, як зроблять оцінку епідситуації.