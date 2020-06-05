Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль

Кількість хворих коронавірусом у Києві 4 червнязбільшилася на 82 особи до 3 292, померлих - на 4 до 73 порівняно зі статистикою за попередню добу. Внрслідок цього Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За минулу добу кількість жителів Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Серед них 14 медиків. Померлих від коронавірусу - такої цифри у нас ще не було - 4 людини... На сьогодні в столиці вже 3 292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед нових хворих 47 жінок у віці від 19 до 94 років і 5 дівчаток (від 7 місяців до 14 років), а також 28 чоловіків від 21 до 77 років і 2 хлопчики (9 і 10 років).

В лікарні столиці за останню добу госпіталізовано 16 пацієнтів.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 осіб.

Всього коронавірус подолали 876 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано у Дарницькому районі - 21, Подільському - 13 і Деснянському - 12 випадків.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 553 до 25 964, кількість померлих від захворювання збільшилася на 15 осіб до 762 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 4 червня знизилася на 6%, нових летальних випадків - збільшилася на 25%.

Водночас МОЗ не дозволив пом'якшити карантин ще 7 областям.