підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 червня 2020, пʼятниця, 12:30 10
Суспільство 2020-06-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль

Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих коронавірусом у Києві 4 червнязбільшилася на 82 особи до 3 292, померлих - на 4 до 73 порівняно зі статистикою за попередню добу. Внрслідок цього Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За минулу добу кількість жителів Києва, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 82 людини. Серед них 14 медиків. Померлих від коронавірусу - такої цифри у нас ще не було - 4 людини... На сьогодні в столиці вже 3 292 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - сказав він.

Серед нових хворих 47 жінок у віці від 19 до 94 років і 5 дівчаток (від 7 місяців до 14 років), а також 28 чоловіків від 21 до 77 років і 2 хлопчики (9 і 10 років).

В лікарні столиці за останню добу госпіталізовано 16 пацієнтів.

Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 27 осіб.

Всього коронавірус подолали 876 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано у Дарницькому районі - 21, Подільському - 13 і Деснянському - 12 випадків.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 553 до 25 964, кількість померлих від захворювання збільшилася на 15 осіб до 762 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 4 червня знизилася на 6%, нових летальних випадків - збільшилася на 25%.

Водночас МОЗ не дозволив пом'якшити карантин ще 7 областям. 

Більше новин про: Коронавірус Covid-19 коронавірус в Києві

Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, — Кличко
Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль
Новини
Вакарчук з 20 травня прогулює роботу в Раді 14:02
Названі кращі компанії України у сфері діджиталізації 13:55
Рейтинг партії Зеленського "Слуга народу" впав на 2,7% 13:26
Труханов і Міськрада захоплюють землі водоканалу: Одеса може залишитися без питної води, - ЗМІ 13:07
Населення продовжує активно здавати валюту 13:06
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
У Раді хочуть витрачати гроші з фонду боротьби з коронавірусом на ремонт доріг 12:40
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
більше новин
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області 10:47
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
більше новин
Рейтинг Зеленського обвалився на 1,7% за тиждень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok