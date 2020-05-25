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25 травня 2020, понеділок, 08:34 23
Суспільство 2020-05-25T10:05:59+03:00
Українські Новини
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає

У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Запуск метро
Метро. Фото: УП
Метро. Фото: УП

Вранці, 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає, але кількість обмежена. Про це пише PavlovskyNEWS.

"В 5:30 зі станції "Лісова" відразу при вході до турнікетів поліція зупинила літню жінку, у якої не було маски. Правоохоронці видали їй маску, але нам сказали, що кількість обмежена", - йдеться в повідомленні.

Біля турнікетів і на пероні співробітники метрополітену носять захисний екран для обличчя. На станціях є термометри, але температурний скринінг не проводять. Касири замість жетонів продають паперові квитки з QR-кодом.

Жінці дали маску. Фото: T. ME/PavlovskynewsЖінці дали маску. Фото: T. ME/Pavlovskynews

Поїзд не чекає так довго, щоб кожен пасажир вийшов з вагона дотримуючись дистанції. Кореспондент "Страни" проїхалася в підземці і зазначила, що всі люди виходять і заходять у вагони як і до карантину, тобто не дотримуючись жодних дистанцій. І це ще не година пік.


В одному з потягів метро немає ніякої соціальної реклами або попереджень про необхідне дотримання дистанції 1,5 метра.

Метро вранці. Фото: Метро вранці. Фото: "Страна"

Метро вранці. Фото: УПМетро вранці. Фото: УП

Станцію метро "Академмістечко" сьогодні відкрили за графіком у 05:46, а в цей час біля входу було більше 30 осіб.

СтанціяСтанція "Академмістечко". Фото: "Страна"

Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро.

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У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає
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