У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає

Вранці, 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає, але кількість обмежена. Про це пише PavlovskyNEWS. "В 5:30 зі станції "Лісова" відразу при вході до турнікетів поліція зупинила літню жінку, у якої не було маски. Правоохоронці видали їй маску, але нам сказали, що кількість обмежена", - йдеться в повідомленні. Біля турнікетів і на пероні співробітники метрополітену носять захисний екран для обличчя. На станціях є термометри, але температурний скринінг не проводять. Касири замість жетонів продають паперові квитки з QR-кодом. Жінці дали маску. Фото: T. ME\/Pavlovskynews Поїзд не чекає так довго, щоб кожен пасажир вийшов з вагона дотримуючись дистанції. Кореспондент "Страни" проїхалася в підземці і зазначила, що всі люди виходять і заходять у вагони як і до карантину, тобто не дотримуючись жодних дистанцій. І це ще не година пік. В одному з потягів метро немає ніякої соціальної реклами або попереджень про необхідне дотримання дистанції 1,5 метра. Метро вранці. Фото: "Страна" Метро вранці. Фото: УП Станцію метро "Академмістечко" сьогодні відкрили за графіком у 05:46, а в цей час біля входу було більше 30 осіб. Станція "Академмістечко". Фото: "Страна" Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро.