У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає

Вранці, 25 травня, у Києві запрацювало метро в звичайному режимі. У метро поліція видає маски тим, у кого їх немає, але кількість обмежена. Про це пише PavlovskyNEWS.

"В 5:30 зі станції "Лісова" відразу при вході до турнікетів поліція зупинила літню жінку, у якої не було маски. Правоохоронці видали їй маску, але нам сказали, що кількість обмежена", - йдеться в повідомленні.

Біля турнікетів і на пероні співробітники метрополітену носять захисний екран для обличчя. На станціях є термометри, але температурний скринінг не проводять. Касири замість жетонів продають паперові квитки з QR-кодом.

Жінці дали маску. Фото: T. ME/Pavlovskynews

Поїзд не чекає так довго, щоб кожен пасажир вийшов з вагона дотримуючись дистанції. Кореспондент "Страни" проїхалася в підземці і зазначила, що всі люди виходять і заходять у вагони як і до карантину, тобто не дотримуючись жодних дистанцій. І це ще не година пік.



В одному з потягів метро немає ніякої соціальної реклами або попереджень про необхідне дотримання дистанції 1,5 метра.

Метро вранці. Фото: "Страна"

Метро вранці. Фото: УП

Станцію метро "Академмістечко" сьогодні відкрили за графіком у 05:46, а в цей час біля входу було більше 30 осіб.

Станція "Академмістечко". Фото: "Страна"

Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро.