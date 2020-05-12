Квартири на столичному вторинному ринку у квітні здешевшали на 3,5%

У квітні в порівнянні з березнем середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва знизилися на 3,5%, або на 1 418 гривень до 38 844 гривні/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

До цього 3 місяці ціна на вторинному ринку нерухомості в Києві в гривні зростала, останній раз зниження спостерігалося в грудні 2019 року.

"У квітні середня вартість квартир в Києві відзначена на рівні 1 420 доларів/кв. м, відносно березня середня ціна зменшилася на 0,9%. У національній валюті – на 3,5% до 38 844 гривень/кв. м", - сказано в ньому.

У порівнянні з квітнем 2019 року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 9,7%, у гривневому – на 12,1%.

При цьому пропозиція в квітні в порівнянні з березнем знизилася на 2,7% до 10 236 квартир.

Також зменшився обсяг пропозиції у загальній площі на 2,8%, в доларовому вираженні - на 3,6%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 43%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18%, від 150 до 250 тис. доларів - 15% і від 250 тис. доларів - 8%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Голосіївському районі - 16%, у Дарницькому - 15%, у Печерському – 14%, у Шевченківському – 12%, в Солом'янському та Дніпровському районах - по 10%.

Найменша частка виставлених на продаж квартир: у Подільському районі - 7%, у Святошинському та Оболонському районах – по 6%, у Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 25%, двокімнатні - 30%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 10%.

Як повідомляли Українські Новини, також у квітні здешевшали квартири у столичних новобудовах.

В 2019 році житло на вторинному ринку Києва здорожчало на 14,7%.