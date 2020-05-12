Вперше за 5 місяців в новобудовах Києва квартири здешевшали на 1,5%

У квітні в порівнянні з березнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизилися на 1,5%, або на 431 гривню до 28 435 гривень/кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

До цього ціни на житло на первинному ринку зростали 5 місяців поспіль, останній раз незначне зниження спостерігалося у жовтні 2019 року.

У порівнянні з квітнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку зросла на 13,5%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в квітні порівняно з березнем середня ціна знизилася на 2,3% до 20 023 гривні/кв. м, комфорт-класу - збільшилася на 0,8% до 25 898 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна знизилася на 1,5% до 41 228 гривні/кв. м, у преміум-класі - на 3,7% до 67 506 гривень/кв. м.

Також повідомляється, що більша кількість житлових комплексів пропонувалася в Голосіївському районі - 18%, у Шевченківському та Печерському районах - по 14%, у Дарницькому - 13%, у Солом'янському районі - 11%.

Менша кількість новобудов пропонувалася у Подільському районі - 8%, у Святошинському - 7%, у Дніпровському - 6%, в Деснянському та Оболонському районах - по 5%.

В квітні були розпочаті або відновлені продажі квартир в 7 житлових комплексах.

Припинені продажі в 3 об'єктах.

Як повідомляли Українські Новини, голова правління "Київміськбуду" Ігор Кушнір вважає за потрібне запровадити програму низьких відсотків за іпотечними кредитами.

Тим часом експерти прогнозують реалізацію відкладеного попиту на житло після карантину.

Українські підприємці очікують зниження продажів і виробництва через ситуацію, викликану пандемією коронавіруса.