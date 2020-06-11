Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019

Безкоштовно житло громадянам у 2019 році Харківська міська рада не видавав в той час, як у 2019 введення в експлуатацію житла зросло на 26,9%.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин управління обліку та розподілу житлової площі департаменту житлового господарства Харківської міської ради.

Агентство звернулося до харківської міськради з проханням надати списки громадян, яким були безкоштовно надані у власність квартири в 2019 році, а також вказати загальну кількість таких квартир.

"Надати списки громадян, яким були безкоштовно надані квартири в 2019 році, а також надати загальну кількість таких квартир не передбачається можливим у зв'язку з тим, що вказане Вами житло громадянам не надавалося", - сказано у відповіді.

Відповідь Харківської міської ради

Як повідомляли Українські Новини, українцям роздають житло з величезними знижками: хто має право на пільгові квартири.

Тим часом, соціальне житло Кабінет Міністрів зробив доступнішим. Відтепер соби, які потребують соціального захисту та мають недостатній для придбання або оренди житла дохід, будуть взяті на соціальний квартирний облік і надалі зможуть отримати соціальне житло.