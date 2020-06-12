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12 червня 2020, пʼятниця, 22:10 7
Нерухомість 2020-06-12T22:45:01+03:00
Українські Новини
Одеса надала безкоштовне житло 2 громадянам у 2019 і 13 — у 2020

Одеса надала безкоштовне житло 2 громадянам у 2019 і 13 — у 2020

Кира Молчанова
Одеса, Нерухомість, безкоштовне житло
Житло. Фото: realt.com
Житло. Фото: realt.com

Одеса надала безкоштовне житло 2 громадянам у 2019 році і 13 громадянам — з початку 2020 року.

Про це йдеться у відповіді Управління капітального будівництва Одеської міської ради на запит Українських Новин.

В 2020 році громадянам з категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа були надані по 3 квартири в Приморському та Малиновському районах, по 1 — в Суворовському і Київському районах.

Також в 2020 році багатодітним сім'ям було надано 4 квартири в Суворовському районі та 1 - у Київському.

В 2019 році було безкоштовно надано житло багатодітній родині і лікаря.

У відповіді зазначається, що всього за 2019 і 2020 роки в Одесі було надано 15 квартир.

Звіт про житло. Фото: Українські НовиниЗвіт про житло. Фото: Українські Новини

Звіт про житло. Фото: Українські НовиниЗвіт про житло. Фото: Українські Новини

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сімей у цьому році і 4,6 тис. сімей — за період 2021-2024 років.

До цього у "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництво з використаннямтву" заяви, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.

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