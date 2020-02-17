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17 лютого 2020, понеділок, 17:19 17
Нерухомість 2020-02-17T19:15:02+02:00
Українські Новини
Кабмін готовий забезпечити житлом 600 сімей в 2020 році і 4,6 тисяч до 2024 року

Кабмін готовий забезпечити житлом 600 сімей в 2020 році і 4,6 тисяч до 2024 року

Кира Молчанова
Кабмін, Житло, звіт уряду, Доступне житло
знімне житло. квартиранти. Фото: realt.com
знімне житло. квартиранти. Фото: realt.com

Кабінет Міністрів розраховує на надання допомоги в забезпеченні житлом 600 сім'ям 2020 року і 4,6 тис. сім'ям — за період 2021-2024 роки.

Про це йдеться у звіті уряду за 2019 рік, передають Українські Новини.

Наголошується, що в поточному році на реалізацію програми доступного житла передбачено 100 млн гривень, на підтримку індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості — 39,1 млн гривень.

Також у держбюджеті передбачено виділення 160,9 млн гривень на реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада відмовилася скасувати дію законів та актів, які були прийняті Союзом радянських соціалістичних республік (СРСР) і Українською радянською соціалістичною республікою (УРСР) на території України з 1 січня 2020 року.

До цього у "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" заяви, що 54% українців проживає в перенаселеному житловому фонді.

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