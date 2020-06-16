Гривня продовжила падіння. НБУ знизив офіційний курс національної валюти

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD, що встановлюється ним на 16 червня. Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 16 червня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6704 1 долар США 26,8440 1 швейцарський франк 28,2732 10 ієн 2,5010 10 російських рублів 3,8247 1 євро 30,2062

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD порівняно з курсом валют 12 червня.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Крім того, у Національному банку повідомляють, що споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону. Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на товари не першої необхідності.