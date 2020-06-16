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16 червня 2020, вівторок, 05:00 6
Фінанси 2020-06-16T05:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжила падіння. НБУ знизив офіційний курс національної валюти

Гривня продовжила падіння. НБУ знизив офіційний курс національної валюти

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 11,37 коп. до 26,8440 UAH/USD, що встановлюється ним на 16 червня. Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 16 червня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6704
1 долар США 26,8440
1 швейцарський франк 28,2732
10 ієн 2,5010
10 російських рублів 3,8247
1 євро 30,2062

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD порівняно з курсом валют 12 червня.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Крім того, у Національному банку повідомляють, що споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону. Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на товари не першої необхідності.

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