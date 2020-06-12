У травні стрімко дорожчало молоко, яблука і полуниці, – НБУ

У травні ціни на яблука і полуниці зросли. Фото: pixabay.com

У травні ціни на яблука і полуниці зросли. Фото: pixabay.com

Тоді як у Національному банку повідомляють, що на відновлення економіки знадобитися більше часу ніж прогнозувалося, споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"У травні 2020 споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 1,7% (з 2,1% в квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 0,3%", — сказано в повідомленні.

Споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п., а також була меншою порівняно з траєкторією прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень.

Наголошується, інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на товари не першої необхідності.

Також інфляцію стримувало здешевлення енергоносіїв, збереження сприятливої ситуації на валютному ринку, збільшення пропозиції овочів і "заморожування" цін на значну кількість послуг.

Базова інфляція практично не змінилася порівняно з квітнем і становила 3,0% р / р.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також практично не змінилися (3,8% р/р).

Темпи зростання вартості послуг продовжували знижуватися (до 8,4% р/р).

Під впливом слабкого попиту сповільнювався подорожчання оренди житла, хімічної чистки, страхування, послуг ресторанів та інших закладів громадського харчування.

Вказується, високими темпами дорожчає молоко, а також фрукти, зокрема яблука через скорочення їх пропозиції і полуниця під впливом менш сприятливих торішніх погодних умов.

Також значно дешевші ніж у минулому році більшість овочів.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін знизилися (до 3,5% р/р).

Повідомляється, цьому сприяло насамперед зниження вартості природного газу для населення через врахування в тарифах низьких цін на газ як на світовому, так і внутрішньому ринках.

Ціни на паливо продовжували падіння (до 28,2% р/р), відображаючи істотне зниження світових цін на нафту в останні місяці.

У НБУ наголосили, що через карантин все ще відсутня пропозиція окремих видів товарів і послуг, тому існує ймовірність, що після пом'якшення відбудеться корекція цін на такі товари і послуги.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні ціни на м'ясо зросли, а на паливо впали до 18,2% — через зниження світових цін на нафту.

У НБУ прогнозують, що у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.