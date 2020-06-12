Перед вихідними долар і євро зросли. Курс валют на 12 червня

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 червня на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс купівлі євро підвищився на 4,28 коп. до 29,7403 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,69% до 30,2929 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти: Доллар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5246 26,7809 29,7403 30,2929 3,32 3,94 Максимальний 26,6500 27,1000 30,0000 30,7000 3,74 5,00 Мінімальний 26,4000 26,6500 29,2000 29,9900 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка і як зміниться курс гривні до 2023.

Також фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом Національний банк констатує, що в подальшому інфляція зростатиме помірними темпами, але ймовірно буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося.