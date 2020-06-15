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15 червня 2020, понеділок, 05:30 10
Фінанси 2020-06-15T08:15:02+03:00
Українські Новини
Після вихідних гривня впала на 13 копійок. Курс НБУ

Після вихідних гривня впала на 13 копійок. Курс НБУ

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривніна 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 червня, після того, як Україна прожила вихідні з укріпленою національною валютою.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на повідомлення Нацбанку.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 15 червня в Україні:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6909
1 долар США 26,7303
1 швейцарський франк 28,2546
10 єн 2,4911
10 російських рублів 3,8410
1 євро 30,2119

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

У Національному банку повідомляють, що споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону. Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на товари не першої необхідності.

У НБУ прогнозують, що у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.

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