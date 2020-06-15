Після вихідних гривня впала на 13 копійок. Курс НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривніна 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 червня, після того, як Україна прожила вихідні з укріпленою національною валютою.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на повідомлення Нацбанку.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 15 червня в Україні:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6909 1 долар США 26,7303 1 швейцарський франк 28,2546 10 єн 2,4911 10 російських рублів 3,8410 1 євро 30,2119

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

У Національному банку повідомляють, що споживча інфляція очікувано залишалася нижче цільового діапазону. Інфляційний тиск залишався слабким насамперед через відчутне падіння споживчого попиту на товари не першої необхідності.

У НБУ прогнозують, що у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.