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15 червня 2020, понеділок, 10:30 9
Фінанси 2020-06-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
Після вихідних євро почав падати, а долар продовжує зростати. Курс валют на 15 червня

Після вихідних євро почав падати, а долар продовжує зростати. Курс валют на 15 червня

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, курс в обмінниках
Курс долара
Курс долара

У понеділок  в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 26,5674 UAH/USD порівняно з курсом валют 12 червня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,69 коп. до 29,6971 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,55 коп. до 30,2697 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,5674 26,8329 29,6971 30,2697 3,32 3,93
Максимальний 26,7000 27,0000 30,0000 30,7000 3,78 5,00
Мінімальний 26,3500 26,7000 29,3000 29,9800 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD порівняно з курсом валют на 11 червня.

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