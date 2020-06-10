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10 червня 2020, середа, 13:03 10
Політика 2020-06-10T14:15:02+03:00
Українські Новини
МОЗ хоче поділити країни на "червону" і "зелену" зони: по прибутті з "червоної" знадобиться самоізоляція

МОЗ хоче поділити країни на "червону" і "зелену" зони: по прибутті з "червоної" знадобиться самоізоляція

Ольга Фандорина
Карантин, МОЗ, Авіапереліт, правила безпеки, подорожі, Коронавірус, пом'якшення карантину
літак. фото: freepik
літак. фото: freepik

МАУ сформувала розклад рейсів по Україні до липня, а міністерство охорони здоров'я розглядає можливість поділу країн з огляду на епідеміологічної ситуації на "червону" і "зелену" зони, після прибуття з "червоної зони" буде потрібно  проходити самоізоляцію або обсервацію.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Зараз ми розглядаємо варіант прибуття, щоб у нас була "червона зона" і "зелена зона". "Червона зона" - це ті країни, в яких епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні. "Зелена зона" - це ті країни, в яких ситуація така сама або краща", - сказав він.

Пасажири, що прибули з "червоної зони", повинні будуть пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію. Пасажири з "зеленої зони" не матимуть потреби в самоізоляції.

Степанов зазначив, що щодо остаточних правил прибуття іноземних громадян ще йдуть дискусії.

Також вивчаються правила прибуття, які мають намір вводити європейські держави.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ довелося скоротити 900 співробітників у період карантину.

Тим часом аеропорт "Київ" планує почати прийом і відправку міжнародних рейсів з 16 червня.

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