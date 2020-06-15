У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня

В той час, як у ВООЗ заявляють, що літо не допоможе знизити ризик захворюваності COVID-19, станом на понеділок, 15 червня, у світі зареєстровано 7 912 981 випадків зараження коронавірусом, 3 777 165 з них одужали, 433 394 - померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Найбільше випадків зараження коронавірусом в США. Вірус в країні підтвердили у 2 094 069 людини, 115 732 з них померли, а 561 816 - вилікувалися.

На другому місці перебуває Бразилія. Коронавірусом заразилися 867 624 осіб, одужали 469 141 чоловік та померли 43 332 людини.

На третьому місці Росія, де коронавірусом заразилися 528 267 осіб, всього в країні 6 938 летальних випадків, а побороли вірус 279 536 осіб.

Індія за кількістю заражених на коронавірус опинилася на четвертому місці. Коронавірусом в країні заразилися 332 424, померло - 9 520, а одужали - 169 798 осіб.

У Великобританії зафіксували 297 342 випадків захворювання COVID-19. Вона на п'ятому місці. Кількість померлих станосила 41 783, а 1 283 - одужали.

Як захиститися від коронавіруса:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ситуація з коронавірусом почала погіршуватися.

Також дослідження показало, що карантин у Європі зміг врятувати більш як 3 мільйони життів.