Чехія відновила видачу робочих віз заробітчанам з України

Після того, як Чехія відкрила кордони для заробітчан, Чеські диппредставництва в Україні відновили роботу консульських відділів з видачі робочих віз.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек, передає Radio Prague International.

Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство у Львові розпочне роботу в понеділок, 25 травня.

“Після повторних переговорів з українською владою нам вдалося досягти домовленості і частково відновити візовий процес. Чеська економіка потребує українських працівників. Ми прагнемо полегшити ситуацію для чеської системи охорони здоров'я і сільського господарства, яким не вистачає сезонних працівників з-за кордону", — відзначив глава МЗС Чехії.

В повідомленні попереджають, що на території Чехії можна буде подати документи на продовження виду на проживання. Це стосується висококваліфікованих кадрів: медиків, працівників сфери послуг, науковців та студентів. Але є і огранчиения.

"Подача документів за допомогою візових центрів в Україні поки не представляється можливою, так як центральна українська влада у зв'язку з епідеміологічною ситуацією не дала дозвіл на відновлення їх роботи", — пояснив заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек.

Як повідомляли Українські Новини, Чехія і Словаччина оголосили про пом'якшення введення обмежень на перетин кордонів через пандемію коронавірусу.

Після пом'якшення карантину Польща відновлює видачу робочих віз для українців.