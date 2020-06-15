На Заході України оголосили штормове попередження. Очікуються зливи та шквальний вітер

Рятувальники попереджають, що в Україні очікують II рівень небезпеки. 15 червня очікуються грози з дощами, у Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях дощі будуть сильними. Про це повідомляється в повідомленні пресслужби ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 14-15 червня в Україні грози, у західних та центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Вночі 15 червня в Закарпатській і Тернопільській областях значні дощі, в Івано-Франківській області сильні дощі (II рівень небезпеки, оранжевий).

Тим часом 15 червня на заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ.

Як повідомляли Укрїанські Новини, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик попередила про непросту погоду найближчим часом.