підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 08:30 20
Суспільство 2020-06-15T11:15:03+03:00
Українські Новини
На Заході України оголосили штормове попередження. Очікуються зливи та шквальний вітер

На Заході України оголосили штормове попередження. Очікуються зливи та шквальний вітер

Ольга Фандорина
Прогноз погоди, дснс, погіршення погоди, штормове попередження, шквали
Шторм. Фото: pixabay
Шторм. Фото: pixabay

Рятувальники попереджають, що в Україні очікують II рівень небезпеки. 15 червня очікуються грози з дощами, у Закарпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях дощі будуть сильними. Про це повідомляється в повідомленні пресслужби ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 14-15 червня в Україні грози, у західних та центральних областях місцями град і шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Вночі 15 червня в Закарпатській і Тернопільській областях значні дощі, в Івано-Франківській області сильні дощі (II рівень небезпеки, оранжевий).

Тим часом 15 червня на заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ.

Як повідомляли Укрїанські Новини, синоптики дали докладний прогноз погоди на все літо в Україні. Влітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.

Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик попередила про непросту погоду найближчим часом.

Більше новин про: Прогноз погоди дснс погіршення погоди штормове попередження шквали

На Закарпатті через дощі підвищиться рівень води в...
Заморозки, шквали та град: в Україні оголосили што...
Ураганів та смерчів стане більше: синоптик дала пр...
У Карпатах на початку літа може випасти до 15 см с...
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено
Новини
Рубль на початку тижня знову впав. Курс російської нацвалюти на 15 червня 10:53
Райони Полтавської області хочуть скоротити в шість разів 10:41
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Після вихідних євро почав падати, а долар продовжує зростати. Курс валют на 15 червня 10:30
Автомобільні пробки (ілюстрація). Фото: kiev.informator.ua
Тиждень знову почався в Києві з масштабних заторів 10:23 Карта
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн 15:14
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину 18:13
Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Куди полетять літаки з понеділка 15:51
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші 07:58
більше новин
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok