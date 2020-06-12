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12 червня 2020, пʼятниця, 05:41 7 Інфографіка
Життя 2020-06-12T11:00:04+03:00
Українські Новини
Екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду: синоптик дав прогноз на літо-2020

Екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду: синоптик дав прогноз на літо-2020

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, Аномальна спека, погода на літо 2020
Аномальна погода. Фото: pixabay
Аномальна погода. Фото: pixabay

Погода влітку-2020 буде конрастною і той час, як синоптики прогнозують різкі амплітудні перепади температур і природні катаклізми найближчі 30 років. Тому незважаючи на сталу аномальну спеку далеко прибирати теплий одяг не варто.

Такий прогноз дав львівський кліматолог Василь Троцюк, повідомляє "Радіо ТРЕК".

За його словами, цей рік - екстремальний в погодному сенсі. Такі бувають кожні 20 років.

Синоптик стверджує, що зараз всі циклони і антициклони, які накривають територію України - великі за діаметром. "Ось і зараз - спека неймовірна через те, що працюють два великих атмосферних фронти: циклон з північного сходу і антициклон (несе ясну сонячну погоду) з півдня. Разом вони дають велике тепло. Інакше кажучи, працюють два теплових насоси в одну сторону - в сторону України", - зазначив кліматолог.

Прогноз погоди в Україні на літо-2020 від народного синоптика. Колаж: СьогодніПрогноз погоди в Україні на літо-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

Втім, таке виняткове тепло буде змінюватися винятковим різким холодом.

Також Троцюк вважає, що нинішнє літо буде засушливим.

"Як взимку не було снігу, так і влітку буде мало дощів. Справжнє літнє тепло настане десь у двадцятих числах липня і триватиме до 10-15 серпня. Тобто це буде проміжок десь в 20 днів. Але я побоююся, щоб воно не чергувалося з холодом і дощем. Бо, як кажуть старі люди, якщо була гнила зима, то й літо буде таким же", - додав він.

За словами кліматолога, кісточкові (вишні, черешні) в цьому році вимерзли.

"Їх везуть до нас зараз із Закарпаття, але вони дуже дорогі. Через це зростуть ціни на яблука", - сказав Троцюк, додавши, що "за урожаєм зернових, то він може бути, якщо підуть дощі на сході і на півдні, де в Україні переважно вирощують хліб".

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог. Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрог.

Як повідомляли Українські Новини, аномально холодний початок літа змінилося виснажливої спекою.

Тим часом, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні

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