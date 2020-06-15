Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії

Після того, як у Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників, організацію освітнього процесу в новому навчальному році (2020/2021) програма діяльності Кабінету Міністрів передбачає в умовах пандемії COVID-19.

Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Так, у розділі короткострокові пріоритети діяльності уряду є пункт щодо підготовки освітніх закладів до навчального року 2020/2021 та організації освітнього процесу в умовах пандемії.

Крім цього, серед короткострокових пріоритетів Кабмін виділив організацію дистанційного навчання, завершення навчального року 2019/2020, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії до закладів освіти в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, МОН просить дозволити відвідування навчальних закладів для контрольних, лабораторних та практичних робіт.

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