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15 червня 2020, понеділок, 13:40 12
Кабмін 2020-06-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії

Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії

Анна Рудык
Карантин, Міносвіти, Навчальний рік, навчальний план
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Після того, як у Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників, організацію освітнього процесу в новому навчальному році (2020/2021) програма діяльності Кабінету Міністрів передбачає в умовах пандемії COVID-19.

Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

Так, у розділі короткострокові пріоритети діяльності уряду є пункт щодо підготовки освітніх закладів до навчального року 2020/2021 та організації освітнього процесу в умовах пандемії.

Крім цього, серед короткострокових пріоритетів Кабмін виділив організацію дистанційного навчання, завершення навчального року 2019/2020, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії до закладів освіти в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, МОН просить дозволити відвідування навчальних закладів для контрольних, лабораторних та практичних робіт.

Раніше в Міносвіти назвали дати ЗНО-2020.

Також сьогодні в Україні пройде пробне ЗНО з української мови в онлайн-режимі.

Крім того, через КПВВ "Станиця Луганська" почали пропускати абітурієнтів на ЗНО.

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Програма Кабміну передбачає організацію наступного навчального року в умовах пандемії
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