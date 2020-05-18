МОН просить дозволити відвідування навчальних закладів для контрольних, лабораторних і практичних робіт

Міністерство освіти і науки просить Кабінет Міністрів дозволити відвідування навчальних закладів для проведення контрольних, лабораторних та практичних робіт в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Розуміючи, що для багатьох установ набагато зручніше і простіше було б вийти в штатний режим і прийняти всі іспити, ми наші пропозиції розробили і подали їх в уряд. Їх розглядають в Міністерстві охорони здоров'я. І цілком імовірно, що в наступній ітерації змін до 211 постанову, яка у нас закріплює всі обмеження і карантин, буде можливість відкрити відвідування освітніх установ для проведення певних заходів, звичайно, в першу чергу контрольних заходів", - зазначив він.

За словами Стадного, навчальні заклади, можливо, відкриють для проведення атестацій, іспитів, лабораторних і практичних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, у Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт рекомендацій для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).