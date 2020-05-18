підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 травня 2020, понеділок, 17:19 36
Суспільство 2020-05-18T18:30:03+03:00
Українські Новини
МОН просить дозволити відвідування навчальних закладів для контрольних, лабораторних і практичних робіт

МОН просить дозволити відвідування навчальних закладів для контрольних, лабораторних і практичних робіт

Ярина Вацяк
Школа, Карантин, Кабмін, Міносвіти, Іспити, Університет
Іспит. Фото:galka.if.ua
Іспит. Фото:galka.if.ua

Міністерство освіти і науки просить Кабінет Міністрів дозволити відвідування навчальних закладів для проведення контрольних, лабораторних та практичних робіт в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин після 22 травня.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний на брифінгу в понеділок, передають Українські Новини.

"Розуміючи, що для багатьох установ набагато зручніше і простіше було б вийти в штатний режим і прийняти всі іспити, ми наші пропозиції розробили і подали їх в уряд. Їх розглядають в Міністерстві охорони здоров'я. І цілком імовірно, що в наступній ітерації змін до 211 постанову, яка у нас закріплює всі обмеження і карантин, буде можливість відкрити відвідування освітніх установ для проведення певних заходів, звичайно, в першу чергу контрольних заходів", - зазначив він.

За словами Стадного, навчальні заклади, можливо, відкриють для проведення атестацій, іспитів, лабораторних і практичних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, у Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт рекомендацій для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Більше новин про: Школа Карантин Кабмін Міносвіти Іспити Університет

У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020...
Іспити для студентів-медиків та інтернів перенесли...
До Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського ...
Рекомендований МОН підручник встановив, що білорус...
Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не прописки на будь-яких виборах, – ЦВК
Менше ніж 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно
Новини
165 сімей не можуть отримати квартири за Офісу генпрокурора, – блогер 18:21
Бракує чесності з людьми, – Світлична про політичні партії 18:13
Гривня на міжбанку зміцнилася п'ятий день поспіль 17:54
Від початку року збитки АТ "Сумигаз" сягнули 43 млн гривень 17:53 Прес-реліз
МОЗ оприлюднило проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків у період карантину 17:24
більше новин
Тільки половину з тих, що заразилися COVID-19 медиків визнають, як заразилися на роботі 20:04
МОЗ оприлюднив правила для відвідувачів і працівників салонів краси 20:19
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
З нагоди року президентства Зеленський зустрінеться зі ЗМІ 20:47
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
Економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 08:45 Інфографіка
більше новин
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok