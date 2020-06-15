Сьогодні в Україні відбудеться пробне ЗНО з української мови в онлайн-режимі

Сьогодні, 15 червня, абітурієнти зможуть скласти пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури вдома в режимі онлайн.

Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Через скасування пробного ЗНО у школах в УЦОЯО пропонують учасникам пройти тестування вдома за таким алгоротом:

15 і 17 червня в 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури;

виконати завдання тестового зошита;

до 19 червня внести свої відповіді до сервісу з визначення результатів;

отримати свій результат за тестування.

Також у Центрі нагадали, що експерти Українського центру оцінювання освіти розберуть кожне завдання з 4-х популярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі питання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови і порадять, як успішно здати ЗНО в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення.

Міністерство освіти і науки готує до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), основна сесія якого розпочнеться з 25 червня по 17 липня, більш як 1 700 безпечних пунктів тестування.