Сьогодні в Україні відбудеться пробне ЗНО з української мови в онлайн-режимі

Сьогодні, 15 червня, абітурієнти зможуть скласти пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури вдома в режимі онлайн. Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Через скасування пробного ЗНО у школах в УЦОЯО пропонують учасникам пройти тестування вдома за таким алгоротом: 15 і 17 червня в 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури; виконати завдання тестового зошита; до 19 червня внести свої відповіді до сервісу з визначення результатів; отримати свій результат за тестування. Також у Центрі нагадали, що експерти Українського центру оцінювання освіти розберуть кожне завдання з 4-х популярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі питання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови і порадять, як успішно здати ЗНО в 2020 році. Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення. Міністерство освіти і науки готує до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), основна сесія якого розпочнеться з 25 червня по 17 липня, більш як 1 700 безпечних пунктів тестування.