підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 09:33 23
Суспільство 2020-06-15T11:30:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні відбудеться пробне ЗНО з української мови в онлайн-режимі

Сьогодні в Україні відбудеться пробне ЗНО з української мови в онлайн-режимі

Ольга Фандорина
ЗНО, пробне ЗНО, Міносвіти, Український центр оцінювання якості освіти, ЗНО-202
ЗНО . Фото: testportal.gov.ua
ЗНО . Фото: testportal.gov.ua

Сьогодні, 15 червня, абітурієнти зможуть скласти пробне Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури вдома в режимі онлайн.

Про це повідомила пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Через скасування пробного ЗНО у школах в УЦОЯО пропонують учасникам пройти тестування вдома за таким алгоротом:

  • 15 і 17 червня в 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури;
  • виконати завдання тестового зошита;
  • до 19 червня внести свої відповіді до сервісу з визначення результатів;
  • отримати свій результат за тестування.

Також у Центрі нагадали, що експерти Українського центру оцінювання освіти розберуть кожне завдання з 4-х популярних предметів, нададуть розгорнуті пояснення на всі питання тестів з української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови і порадять, як успішно здати ЗНО в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату проведення.

Міністерство освіти і науки готує до зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), основна сесія якого розпочнеться з 25 червня по 17 липня, більш як 1 700 безпечних пунктів тестування.

Більше новин про: ЗНО пробне ЗНО Міносвіти Український центр оцінювання якості освіти ЗНО-202

Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші...
Пробне ЗНО перенесли на початок квітня через каран...
Пробне ЗНО не скасували, а перевели в онлайн-режим...
Пробне ЗНО буде проведено онлайн...
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено
Новини
Рубль на початку тижня знову впав. Курс російської нацвалюти на 15 червня 10:53
Райони Полтавської області хочуть скоротити в шість разів 10:41
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Після вихідних євро почав падати, а долар продовжує зростати. Курс валют на 15 червня 10:30
Автомобільні пробки (ілюстрація). Фото: kiev.informator.ua
Тиждень знову почався в Києві з масштабних заторів 10:23 Карта
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн 15:14
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
МОЗ звинуватив у зростанні захворюваності коронавірусом не кількість тестувань, а пом'якшення карантину 18:13
Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Куди полетять літаки з понеділка 15:51
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
Учасникам пробного ЗНО повернуть гроші 07:58
більше новин
У світі продовжує збільшуватися кількість випадків коронавірусу. Дані на 15 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok