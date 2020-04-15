підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 квітня 2020, середа, 16:41 22
Суспільство 2020-04-15T16:54:03+03:00
Українські Новини
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників

У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників

Ольга Фандорина
Карантин, Карантин в школах, Учбовий рік, Навчальник рік
Школа на карантині. Фото: Pixabay
Школа на карантині. Фото: Pixabay

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій підтверджує плани Міністерства освіти завершити навчальний рік для всіх учнів, крім випускників, 1 липня 2020 року.

Про це вона повідомила в ході брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Навчальний рік у школах закінчиться у відповідності з чинним законодавством і не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11-го класу", - сказала вона.

Раннє т.в.о. міністра підкреслила, що в разі продовження карантину до кінця навчального року, у вересні буде відведено час для відпрацювання вивчених за час карантину дистанційно тим.

Як повідомляли Українські Новини, 26 березня Мандзій заявила про закінчення навчального року 1 липня для всіх учнів, крім випускників.

Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Також Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020: у червні та серпні.

В Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.

Тим часом, вступну кампанію можуть перенести на жовтень з-за перенесеного ЗНО-2020.

Більше новин про: Карантин Карантин в школах Учбовий рік Навчальник рік

У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію
У Києві вже 612 хворих на коронавірус
Новини
Кабмін звільнив Марчека і призначив Юрика новим в.о. голови правління "Укрзалізниці" 17:57
Київський ТРЦ Ocean Plaza скасував нарахування орендної плати орендарям до кінця карантину 17:50
Гренландія перемогла коронавірус. В країні всі хворі одужали COVID-19, – головлікар 17:24
Полтавщина лідирує по забезпеченості населення апаратами ШВЛ, – ЗМІ 17:20
Кабмін ввів дзеркальні заходи для країн, які встановили обмеження українським перевізникам 17:20
більше новин
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС 00:08
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва, - НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok