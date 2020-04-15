У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій підтверджує плани Міністерства освіти завершити навчальний рік для всіх учнів, крім випускників, 1 липня 2020 року.

Про це вона повідомила в ході брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Навчальний рік у школах закінчиться у відповідності з чинним законодавством і не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11-го класу", - сказала вона.

Раннє т.в.о. міністра підкреслила, що в разі продовження карантину до кінця навчального року, у вересні буде відведено час для відпрацювання вивчених за час карантину дистанційно тим.

Як повідомляли Українські Новини, 26 березня Мандзій заявила про закінчення навчального року 1 липня для всіх учнів, крім випускників.

Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.

Також Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020: у червні та серпні.

В Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.

Тим часом, вступну кампанію можуть перенести на жовтень з-за перенесеного ЗНО-2020.