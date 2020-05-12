У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020

Міністерство освіти має намір провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для абітурієнтів з 25 червня до 17 липня в той час, як для всіх учнів, крім 11 класів, навчальний рік завершиться 1 липня.

Про це розповіла в. о. міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24".

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який має схвалити державний санітарний лікар", — сказала вона.

Також Мандзій розповіла, що дати прийому до ВНЗ були змінені. Самі виші мають скоро опублікувати умови і терміни на своїх сайтах. Відстрочена подання документів, що це відбуватиметься в серпні. Сама процедура вступу не змінилася.

"Що стосується випускників з тимчасово окупованих територій, вони вступають за іншою процедурою. Тільки окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО", — сказала вона.

В. о. міністра також розповіла про те, як і коли завершиться навчальний рік у школах.

"В школах навчання триватиме до кінця травня, як передбачено термінами навчального року, але ми розуміємо, що вона буде проходити тільки з використанням дистанційних технологій. Щодо дошкільних навчальних закладів, тут немає поняття закінчення навчального року, так що вони можуть і будуть працювати влітку з урахуванням епідеміологічної ситуації", — сказала вона.

Мандзій додала, що для вступу в перший клас школи мають самі оприлюднити терміни і правила подачі документів. Найчастіше це онлайн-реєстрація або електронна пошта, а особисто можна буде віднести документи після закінчення карантину. Конкурсу для вступу у перший клас не передбачено, підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020.

Тим часом, міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.