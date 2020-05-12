підписатися на розсилку
26.65 27.11
28.7 29.35
˟
12 травня 2020, вівторок, 15:39 15
Суспільство 2020-05-12T16:55:49+03:00
Українські Новини
У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020

У Міносвіти назвали орієнтовні дати ЗНО-2020

Ярина Вацяк
ЗНО, Міносвіти, ЗНО-2020, випускники-2020
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua
ЗНО. Фото: testportal.gov.ua

Міністерство освіти має намір провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для абітурієнтів з 25 червня до 17 липня в той час, як для всіх учнів, крім 11 класів, навчальний рік завершиться 1 липня.

Про це розповіла в. о. міністра освіти Любомира Мандзій в ефірі каналу "Україна 24".

"Плануємо провести ЗНО з 25 червня до 17 липня. Перед цим, 15-17 числа, ми повинні провести пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який має схвалити державний санітарний лікар", — сказала вона.

Також Мандзій розповіла, що дати прийому до ВНЗ були змінені. Самі виші мають скоро опублікувати умови і терміни на своїх сайтах. Відстрочена подання документів, що це відбуватиметься в серпні. Сама процедура вступу не змінилася.

"Що стосується випускників з тимчасово окупованих територій, вони вступають за іншою процедурою. Тільки окремі категорії за бажанням можуть пройти ЗНО", — сказала вона.

В. о. міністра також розповіла про те, як і коли завершиться навчальний рік у школах.

"В школах навчання триватиме до кінця травня, як передбачено термінами навчального року, але ми розуміємо, що вона буде проходити тільки з використанням дистанційних технологій. Щодо дошкільних навчальних закладів, тут немає поняття закінчення навчального року, так що вони можуть і будуть працювати влітку з урахуванням епідеміологічної ситуації", — сказала вона.

Мандзій додала, що для вступу в перший клас школи мають самі оприлюднити терміни і правила подачі документів. Найчастіше це онлайн-реєстрація або електронна пошта, а особисто можна буде віднести документи після закінчення карантину. Конкурсу для вступу у перший клас не передбачено, підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020.

Тим часом, міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

 

Більше новин про: ЗНО Міносвіти ЗНО-2020 випускники-2020

Кличко розповів, як закінчиться навчальний рік у ш...
Вступну кампанію-2020 в Україні перенесли: подроби...
На додаткову реєстрацію на ЗНО Міністерство освіти...
Як подати документи у виші: в Міносвіти роз'яснила...
Показники Covid-19 дозволяють розглядати пом'якшення карантину, – Зеленський
У Києві після зростання знизилася кількість нових випадків коронавірусу. Дані за районами
Новини
Прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова госпіталізували з коронавірусом 16:44
Що робити, якщо раптово потрапили під грозу: поради рятувальників 16:36
Франція продовжила надзвичайний стан до 10 липня, щоб запобігти другої хвилі епідемії COVID-19 16:15
600 українців, евакуйованих з Азербайджану, Великобританії, Італії та Израился, зобов'язалися самоізолюватися 16:10
"Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення 16:01 Інфографіка
більше новин
"Автострада": в разі перемоги в тендерах найближчим часом дороги на Житомирщині стануть європейської якості 17:17
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
Деградація довіри до поліції: члени правоохоронного комітету ВР розкритикували бездіяльність керівництва Нацполіції у справі Шевцова 10:59
ФІФА спростовує розслідування L illustr'e щодо Павелка 10:54
Сергій Солодченко ініціював масштабні кадрові зміни у ДФС 09:21
більше новин
Олексій Кавилін ініціював збір кращих практик дистанційного навчання для створення освітньої online програми 10:31
КМДА виділила 136 млн гривень на реконструкцію Пейзажної алеї 05:00
Карантин буде продовжено після 22 травня, — Шмигаль 09:58
Фірма з США відкупилася від Тимошенко 11 млн доларів, щоб уникнути позову, − ЗМІ 09:37
Середньозважену вартість електроенергії "Енергоатому" потрібно підвищити на 58%, - Буславець 20:38
більше новин
У Київській області знизилася кількість нових заражених коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok