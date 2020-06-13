Через КПВВ "Станиця Луганська" почали пропускати абітурієнтів на ЗНО

У пунктах пропуску "Станиця Луганська" (пішохідний) і "Маріїнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) пропуск громадян буде здійснюватися з 11:00 до 14:00 щодня, а державна прикордонна служба констатує, що через пункт пропуску "Станиця Луганська" (Луганська область) розпочато пропуск абітурієнтів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Через КПВВ "Станиця Луганська" розпочато пропуск абітурієнтів для складання ЗНО... З 07:00 до 13:00 буде здійснюватися пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13:00 до 17:00 - тих, хто йде у зворотному напрямку", - йдеться в ньому.

Як повідомляли Українські Новини, біля КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська" люди займали чергу за кілька годин до відкриття.

В Україні скасували пробне ЗНО через коронавірус.

5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.