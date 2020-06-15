У Києві власники нічних клубів і барів порушують карантин. Поліція склала адмінпротоколи

В той час, як у Києві вже 3 957 хворих на коронавірус поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів за порушення режиму карантину.

Про це повідомив на брифінгу мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"Складено 16 адмінпротоколів щодо власників нічних клубів і барів", - сказав він.

За його словами, Київ не давав дозвіл на відкриття барів і нічних клубів.

Дозволяється тільки робота літніх майданчиків ресторанів і барів.

Як повідомляли Українські Новини, на Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, склали адмінпротокол. Раніше в Україні виявили майже 1,3 тис. кафе, перукарень і магазинів, що порушують карантин. Загалом інспектори склали 98 адміністративних протоколів, у 60 випадках поінформували поліцію про порушення.

Тим часом Верховна Рада ввела штраф від 17 до 34 тис. гривень за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил.

Станом на ранок 15 червня Київ та 10 областей залишаються в списку таких, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти до наступного етапу зняття обмежень,