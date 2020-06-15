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15 червня 2020, понеділок, 11:38 14
Суспільство 2020-06-15T14:16:42+03:00
Українські Новини
До ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей

До ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей

Анна Рудык
Карантин, коронавірус в Україні, Covid-19, Послаблення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Станом на ранок 15 червня Київ та 10 областей залишаються в списку таких, що не відповідають критеріям для пом'якшення карантину і не можуть перейти до наступного етапу зняття обмежень, за минулу добу список областей не змінився.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (15,74 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (17,68), Волинська (34,81), Житомирська (15,45), Закарпатська (23,45), Івано-Франківська (13,45), Львівська (30,71), Рівненська (25,85), Тернопільська (16,66), Чернівецька (28,96) та Чернігівська (12,62) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як щонайменше 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірус (визначений як не більш ніж 50%).

Найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій області (46,09%) та Закарпатської (39,76%) областях і в Києві (36,12%).

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 87,41.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ввів адаптивну модель карантину з 22 травня по 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

Тим часом в Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу.

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До ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей
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