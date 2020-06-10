На Зеленського, який пив каву в Хмельницькому, склали адмінпротокол

Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

Володимир Зеленський п'є каву в ресторані Хмельницького під час карантину. Фото: facebook ОПУ

Через відвідування кафе під час робочого візиту на Хмельниччину поліція склала адміністративні протоколи про порушення правил карантину президентом Володимиром Зеленським, першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим, керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та заступником міністра охорони здоров'я - головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Унаслідок проведеної перевірки поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 44-3 (порушення правил карантину людей) на власника кафе та відвідувачів, у тому числі - президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка", - йдеться в ньому.

Зазначається, що всупереч карантинним обмеженням діяльності кафе (за винятком терас), власник закладу відновив роботу в повному обсязі.

Адмінпротоколи також складені на голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габинета і мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Адміністративні матеріали будуть направлені на розгляд суду.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ввела штраф від 17 до 34 тис. гривень за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил.

Зеленський перебував у Хмельницькій області з робочим візитом 3-4 червня.

Заступник Міністра охорони здоров'я Ляшко не вважає порушенням відвідування з Зеленським кафе 3 червня і пояснював це інспекцією готовності закладів до ослаблення карантину.