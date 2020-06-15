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15 червня 2020, понеділок, 12:25 17
Суспільство 2020-06-15T14:16:35+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві падає третій день поспіль

Кількість нових випадків коронавірусу в Києві падає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, Поширення коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Києві 14 червня кількість хворих на коронавірус збільшилась на 53 особи до 3 957, померлих - на 2 людини до 90 порівняно з попередньою добою, 13 червня.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, передають Українські Новини.

"За минулу добу захворювання на коронавірус збільшилося на 53 особи. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 3 957 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Кличко додав, що серед захворілих 21 жінка у віці від 36 до 86 років, 27 чоловіків від 20 до 87 років, а також 3 дівчинки у віці від 4 до 6 років і 2 хлопчика 5 і 9 років.

В тому числі захворіли 3 медики.

В лікарні столиці 14 червня було госпіталізовано 5 громадян, інші перебувають на самоізоляції, під контролем медиків.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Шевченківському (12), Солом'янському (9), Дарницькому та Деснянському (по 7) районах.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810 кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 901 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.

Крім того, Київ не відповідає критеріям для пом'якшення карантину.

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Кількість нових випадків коронавірусу в Києві падає третій день поспіль
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