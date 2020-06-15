Київ відкрив прибережні зони пляжів, але купатися заборонено

У Києві, де кількість нових заражень коронавірусом падає, відкрили прибережні зони відпочинку пляжів, однак купатися все ще заборонено поки не буде отримано дозволу від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко підкреслив, що людям із груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі.

При цьому він зазначив, що пляжі дезінфікуються два рази на день.

Як повідомляли Українські Новини, у трьох областях України за добу не виявлено ні одного випадку захворювання на коронавірус – це Полтавська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Тим часом загалом за 14 червня в Україні кількість заражень на COVID-19 збільшилася на 656 до 31 810, а кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 901. Показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, що одужали - 656 проти 171.

Крім того, Київ та ще 10 областей не відповідають критеріям для введення карантинних пом'якшень, тому не можуть перейти до наступного етапу зняття обмежень.