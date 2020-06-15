В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

14 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 656 до 31 810, кількість померлих від захворювання - на 12 осіб до 901 порівняно з попередньою добою. 13 червня, збільшилася. Так, кількість нових випадків збільшилася на 1,2%, кількість нових летальних випадків - на 33,3%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 15 червня в Україні 31 810 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 901 летальний, 14 253 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 656 нових випадків, одужала 171 людина, померли 12 осіб.

Таким чином, 14 червня показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, що одужали - 656 проти 171.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1423 випадки;

Волинська область — 1438 випадків;

Дніпропетровська область — 998 випадків;

Донецька область — 334 випадки;

Житомирська область — 1087 випадків;

Закарпатська область — 1680 випадків;

Запорізька область — 529 випадків;

Івано-Франківська область — 1766 випадків;

Кіровоградська область — 586 випадків;

м. Київ — 3957 випадків;

Київська область — 2024 випадки;

Львівська область — 2933 випадки;

Луганська область — 57 випадків;

Миколаївська область — 321 випадок;

Одеська область — 1117 випадків;

Полтавська область — 278 випадків;

Рівненська область — 2369 випадків;

Сумська область — 227 випадків;

Тернопільська область — 1467 випадків;

Харківська область — 1542 випадки;

Херсонська область — 183 випадки;

Хмельницька область — 559 випадків;

Чернівецька область — 3959 випадків;

Черкаська область — 552 випадки;

Чернігівська область — 424 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як захиститися від коронавіруса:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 15 червня, розпочався 96-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

Станом на 14 червня до переходу до ослаблення карантину не готові були десять областей і Києва.