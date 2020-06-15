У трьох областях України коронавірус не виявили

У Миколаївській, Полтавській та Дніпропетровській областях не виявили жодного випадку захворювання на коронавірус за минулу добу, 14 червня, при тому, що в Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків COVID-19.

Про це свідчать дані аналітичної панелі відкритих даних Кабміну України.

Повідомляється, що нових випадків коронавірусу не зафіксували в Полтавській області. Там також 0 летальних випадків і стільки ж тих, що одужали. Загалом на Полтавщині хворіє лише 8 осіб. Другою областю з нульовим показником стала Миколаївська, у регіоні хворіє 102 людини. У Дніпропетровській області теж не виявили нових випадків. Також повідомляється, що в цих трьох областях також не зафіксували жодної людини, яка одужала від коронавірусу.

Динаміка коронавіруса в регіонах. Фото: covid19.gov.ua

Динаміка коронавірусу в Україні. Фото: covid19.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 15 червня, розпочався 96-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19.

До ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей.