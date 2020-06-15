Суд скасував заборону ексзаступнику міністра культури Лісничій відвідувати Офіс Президента

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківською"

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківською"

Солом'янський районний суд Києва скасував раніше накладену заборону ексзаступниці міністра культури Вікторіії Лісничій на відвідування Офісу Президента та Верховної Ради.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

При цьому продовжено зобов'язання Лісничої повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними і свідками у справі.

Також їй заборонено виїжджати за кордон до 13 липня.

Рішення суду було прийнято 2 червня.

Як повідомляли Українські Новини, 13 листопада 2019 року Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього заступника міністра культури Вікторію Лісничу разом із Світланою Кондзелею.

Слідство повідомило, що чиновниця може бути причетна до вимагання хабарів за вплив на прийняття рішень Кабінетом міністрів.

Однак підозрювана у пособництві Кондзелі Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

Крім того, в січні Вищий антикорупційний суд скасував зобов'язання колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої носити електронний браслет контролю.