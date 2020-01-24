Екс-заступнику міністра культури Лісничій заборонили приходити в Офіс президента і Раду

Вищий антикорупційний суд заборонив колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій відвідувати Офіс президента і Верховну Раду. Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини. Їй заборонено відвідувати адмінбудівлі органів влади до 13 березня. Також вона не може полишати країну, оскільки діє заборона на виїзд за кордон, а також місто Київ. Чинною залишилася також заборона на спілкування з підозрюваними та свідками у справі. Рішення суду було прийнято 13 січня. Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд скасував носіння електронного браслета для Лісничої. Так, чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну. Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".