Екс-заступнику міністра культури Лісничій заборонили приходити в Офіс президента і Раду

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вищий антикорупційний суд заборонив колишній заступниці міністра культури Вікторії Лісничій відвідувати Офіс президента і Верховну Раду.

Про це йдеться в рішенні суду, передають Українські Новини.

Їй заборонено відвідувати адмінбудівлі органів влади до 13 березня.

Також вона не може полишати країну, оскільки діє заборона на виїзд за кордон, а також місто Київ.

Чинною залишилася також заборона на спілкування з підозрюваними та свідками у справі.

Рішення суду було прийнято 13 січня.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше суд скасував носіння електронного браслета для Лісничої.

Так, чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну.

Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".