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19 листопада 2019, вівторок, 12:14 11
Судова влада 2019-11-19T13:45:04+02:00
Українські Новини
Підозрювана у пособництві Кондзелі Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень

Підозрювана у пособництві Кондзелі Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень

Грошова застава, Світлана Кондзеля, Вікторія Ліснича

Колишній заступник міністра культури Вікторія Ліснича, затримана з директором департаменту Офісу Президента Кондзелей, вийшла із СІЗО після внесення за неї застави в розмірі 576 тис. гривень.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Віталій Григорив.

"Внесли заставу і вчора пізно ввечері вона вийшла з СІЗО", - сказав він.

За його словами, заставу внесли друзі Лісничої.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює Лісничу в причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів разом з директором департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світланою Кондзелей.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував екс-заступник міністра культури Лісничу з заставою 576 тис. гривень. За інформацією ЗМІ, ще однією затриманої Антикорупційним бюро за підозрою в шахрайстві виявилася екс-заступник міністра культури Вікторія Ліснича.

Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".

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