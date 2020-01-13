З підозрюваної у корупції екс-заступника міністра Лісничої зняли електронний браслет

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вищий антикорупційний суд скасував зобов'язання колишнього заступника міністра культури Вікторії Лісничої носити електронний браслет контролю.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Лісничої Віталій Григорив.

За його словами, інші зобов'язання суд продовжив.

"Продовжили все, крім зобов'язання носити електронний браслет контролю", - сказав він.

Рішення було прийнято в понеділок.

Серед зобов'язань продовжено заборону на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд заарештував екс-заступник міністра культури Лісничу з заставою 576 тис. гривень, після внесення якого вона вийшла із СІЗО.

Також Ліснича зобов'язана була носити електронний браслет контролю.

Так, чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну.

Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзели. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".