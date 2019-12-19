Чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну, - слідство

Начальник департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлана Кондзеля і колишня заступник міністра культури Вікторія Ліснича можуть бути причетні до вимагання хабарів за вплив на прийняття рішень Кабінетом міністрів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

На одному з судових засідань, де піднімалося питання розсекречення їх прослуховування, прокурор вказав на те, що група осіб, до складу якої входять працівники Апарату Верховної Ради, посадові особи Офісу Президента, громадські діячі, серед яких Кондзеля і Ліснича, використовуючи свій авторитет і знайомства серед керівників і посадових осіб центральних органів виконавчої та законодавчої влади, до яких належать особи, які займають особливо відповідальне становище, спільно здійснювали умисні дії, можливо, спрямовані на отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи, у поєднанні з вимаганням такої вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами Кабінету Міністрів та інших центральних органів виконавчої влади, уповноваженими на виконання функцій держави.