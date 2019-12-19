підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 грудня 2019, четвер, 15:40 26
Судова влада 2019-12-19T15:50:14+02:00
Українські Новини
Чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну, - слідство

Чиновниці Кондзеля і Ліснича причетні до хабарів за вплив на рішення Кабміну, - слідство

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Світлана Кондзеля, Вікторія Ліснича
Кондзеля і Ліснича. Фото: apravda.com
Кондзеля і Ліснича. Фото: apravda.com

Начальник департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлана Кондзеля і колишня заступник міністра культури Вікторія Ліснича можуть бути причетні до вимагання хабарів за вплив на прийняття рішень Кабінетом міністрів.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

На одному з судових засідань, де піднімалося питання розсекречення їх прослуховування, прокурор вказав на те, що група осіб, до складу якої входять працівники Апарату Верховної Ради, посадові особи Офісу Президента, громадські діячі, серед яких Кондзеля і Ліснича, використовуючи свій авторитет і знайомства серед керівників і посадових осіб центральних органів виконавчої та законодавчої влади, до яких належать особи, які займають особливо відповідальне становище, спільно здійснювали умисні дії, можливо, спрямовані на отримання неправомірної вигоди для себе або третьої особи, у поєднанні з вимаганням такої вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами Кабінету Міністрів та інших центральних органів виконавчої влади, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомляли Українські Новини, підозрювана у пособництві Кондзелі Ліснича вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

Раніше Офіс президента України офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту громадської інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі. Так, в Офісі Президента зазначили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих".

Більше новин про: Світлана Кондзеля Вікторія Ліснича

Архів
Новини
У 2020 році в Україні з'являться нові закордонні бренди, серед яких буде шведська IKEA 16:45
Суд скасував Продану повідомлення про підозру у відмиванні грошей 16:28
Штрафи за "євробляхи" знову відклали до наступного року 16:07
Плазму крові не можна продавати, як ліс-кругляк, – блогер Іванов 16:00
"Кіт в мішку", – адвокат про покупку косметики та парфумів в онлайн-магазинах 15:58
більше новин
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
Торгово-промисловій палаті слід провести відкриті вибори керівництва, інакше буде скандал, - експерт 10:11
Глава ДніпроОДА Бондаренко повідомив про старт робіт DCH Ярославського з будівництва аеропорту в Дніпрі 13:59
більше новин
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok