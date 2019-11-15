Підозрювану у пособництві Кондзелі Лісничу заарештували

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього заступника міністра культури Вікторію Лісничу на 60 діб і встановив заставу в розмірі 576 тис. гривень застави. Про це сказано в повідомленні пресслужби спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передають Українські Новини. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало Лісничу разом із директором департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світланою Кондзелею. Вони підозрюються у причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів. Як повідомляли Українські Новини, САП і НАБУ просять Вищий антикорупційний суд заарештувати Кондзелю із заставою 7,68 млн гривень. НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.