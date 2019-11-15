підписатися на розсилку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 листопада 2019, пʼятниця, 19:46 14
Судова влада 2019-11-15T20:04:35+02:00
Українські Новини
Підозрювану у пособництві Кондзелі Лісничу заарештували

Підозрювану у пособництві Кондзелі Лісничу заарештували

Арешт, Антикорупційний суд, Світлана Кондзеля, Вікторія Ліснича
Вікторія Ліснича. Скріншот програми
Вікторія Ліснича. Скріншот програми "Успішні люди з Анжелою Васильківської"

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього заступника міністра культури Вікторію Лісничу на 60 діб і встановив заставу в розмірі 576 тис. гривень застави.

Про це сказано в повідомленні пресслужби спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), передають Українські Новини.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало Лісничу разом із директором департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світланою Кондзелею.

Вони підозрюються у причетності до шахрайського заволодіння 150 тис. доларів.

Як повідомляли Українські Новини, САП і НАБУ просять Вищий антикорупційний суд заарештувати Кондзелю із заставою 7,68 млн гривень.

НАБУ затримала главу департаменту Офісу Президента Кондзелю за шахрайство на $150 тис.

Більше новин про: Арешт Антикорупційний суд Світлана Кондзеля Вікторія Ліснича

Архів
Новини
Бахматюк відкидає претензії Нацбанку у 29,3 млрд гривень боргу перед державою 21:06
Що завгодно, аби не працювати: Тищенко знайшов собі нову розвагу в Раді 20:54
Трамвай врізався в аварійну службу в Одесі. Фото: Олексій Барановський
Водій трамвая на швидкості протаранила аварійку в Одесі 20:35
Особливий статус "ЛДНР" і амністія сепаратистів: російські ЗМІ опублікували повістку нормандської зустрічі 20:19
Підозрювану у пособництві Кондзелі Лісничу заарештували 19:46
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Прикре самогубство: експерт озвучив наслідки обвалу ціни на енергоринку 14:26
В Україні перевидали Реймське Євангеліє з бібліотеки Ярослава Мудрого 15:40
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Українська аграрна конфедерація просить Зеленського не нищити аграрний бізнес Бахматюка 14:29
більше новин
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка 17:48
Імпорт електроенергії з Росії завдає збитки українським енергокомпаніям, - ЗМІ 13:13
Скандал у "Слузі народу": Скороход і Полякова виключили з фракції 10:50
В Україні дозволять рекламодавцям порівнювати товари з конкурентами 23:10
Законопроект про право народу на законодавчу ініціативу визнано конституційним 19:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok